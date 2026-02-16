Elezioni Comunali Reggio Calabria c’è la data delle primarie del Pd Si avvicina la sfida Battaglia

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha annunciato che le primarie si terranno il prossimo mese, a poche settimane dal voto comunale. La decisione arriva dopo settimane di incontri tra i candidati e i dirigenti locali, che hanno definito le modalità di partecipazione. A contendersi il ruolo di sindaco sono ancora Battaglia e Canale, entrambi pronti a presentare i loro programmi alla cittadinanza. La scelta della data mira a coinvolgere il maggior numero di elettori possibile, in un momento in cui le tensioni politiche nella città sono alte.

Reggio Calabria: Primarie del Centrosinistra, la Sfida tra Battaglia e Canale per il Futuro della Città. Reggio Calabria si prepara a scegliere il suo prossimo sindaco attraverso un percorso di primarie del centrosinistra, fissate per il 15 marzo. L'obiettivo è individuare un candidato unitario per sfidare l'attuale amministrazione nelle elezioni comunali di primavera, in una città che da tempo necessita di una svolta politica e di una visione di sviluppo sostenibile. Un Percorso Unitario per il Centrosinistro. La data delle primarie è il risultato di un intenso lavoro di mediazione tra le diverse forze politiche che compongono l'area del centrosinistra reggino.