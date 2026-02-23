Addio al ballottaggio nei Comuni | Reggio si prepara alle comunali tra nuove regole e primarie

Reggio Calabria elimina il ballottaggio a causa di una riforma elettorale approvata di recente. La decisione cambia le regole delle elezioni comunali, che si terranno con un’unica tornata il 24 e 25 maggio. La novità riguarda anche le primarie, che diventeranno parte integrante del processo di scelta dei candidati. I cittadini si preparano a votare in un sistema diverso dal passato, senza dover tornare alle urne per il secondo turno.

Con la soglia del 40% in discussione in Senato, il secondo turno potrebbe essere superfluo, cambiando le dinamiche della competizione elettorale Le elezioni comunali di Reggio Calabria, previste per il 24 e 25 maggio, si svolgeranno in un contesto politico e normativo in evoluzione. La proposta, approvata dalla Commissione affari costituzionali, dovrebbe approdare in Aula tra il 14 e il 16 aprile 2026. Al momento, le regole vigenti prevedono ancora la possibilità di un ballottaggio il 7–8 giugno 2026, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta del 50%+1 dei voti. La riforma introdurrebbe quindi una soglia più bassa, con effetti significativi sulle strategie di coalizione e sulla dinamica del voto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Legge elettorale, La Russa apre al ballottaggio: “Spero collaborino tutti alle nuove regole”Il presidente del Senato, La Russa, apre alla possibilità del ballottaggio nella nuova legge elettorale, auspicando il coinvolgimento di tutti per un quadro normativo più inclusivo.

Legge elettorale, La Russa apre al ballottaggio: Spero collaborino tutti alle nuove regole – Il videoIl presidente del Senato, La Russa, apre alla possibilità di introdurre il ballottaggio anche in casi di stretta distanza tra le coalizioni, suggerendo una revisione delle regole elettorali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Elezioni Roma 2027, nasce il comitato Roma Sì: Con Gualtieri, contro gli estremismi; Sorrento, quattro candidati sindaco per la rinascita della città; Legge elettorale, arriva il testo: ballottaggio se nessuno è al 40% e idea delle preferenze; Lagarde verso l’addio anticipato alla BCE? L’indiscrezione del FT riapre la partita sulla successione a Francoforte.

Addio ai ballottaggi nei comuni anche in Calabria, la legge attesa in Senato ad aprileIl quorum per essere eletti nei Comuni con più di 15mila abitanti si abbassa dal 50 al 40 per cento . Via libera in Commissione al testo. Catanzaro e Cosenza sperimenteranno le nuove regole nel 2027 ... msn.com

Legge elettorale, si va verso l’addio al ballottaggio. Ma la storia non fa tremare il PdLa commissione Affari Costituzionali ha dato l'ok al disegno di legge che premia chi arriva al 40% nei comuni sopra i 15mila abitanti ... romatoday.it