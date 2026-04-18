Como no al lungolago intitolato ad Alida Valli | l’appello Sindaco torni sui suoi passi

Da quicomo.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como si è acceso un dibattito pubblico dopo la decisione di non procedere con l’intitolazione di un tratto del lungolago ad Alida Valli, attrice di fama internazionale e originaria della zona. La proposta, che aveva ricevuto sostegno in passato, è stata respinta dalle autorità locali, generando reazioni tra cittadini e associazioni. Un appello pubblico invita il sindaco a riconsiderare la decisione e a ripensarci.

A Como si accende il dibattito dopo il mancato via libera all’intitolazione di un tratto del lungolago ad Alida Valli, tra le figure più celebri del cinema italiano e volto di rilievo internazionale, che trascorse parte della sua infanzia sul territorio lariano. La proposta, avanzata dal.🔗 Leggi su Quicomo.it

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