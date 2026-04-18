Como no al lungolago intitolato ad Alida Valli | l’appello Sindaco torni sui suoi passi

A Como si è acceso un dibattito pubblico dopo la decisione di non procedere con l’intitolazione di un tratto del lungolago ad Alida Valli, attrice di fama internazionale e originaria della zona. La proposta, che aveva ricevuto sostegno in passato, è stata respinta dalle autorità locali, generando reazioni tra cittadini e associazioni. Un appello pubblico invita il sindaco a riconsiderare la decisione e a ripensarci.