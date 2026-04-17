A Como si accende una polemica in occasione del ventennale della scomparsa di Alida Valli, attrice nota nel cinema italiano e internazionale. La questione riguarda la mancata intitolazione del Lungolago cittadino a questa figura, nonostante abbia trascorso alcuni anni della sua vita nel territorio. Il sindaco ha espresso un rifiuto a procedere con questa intitolazione, suscitando reazioni tra i cittadini e le associazioni culturali.

A Como è polemica per la mancata intitolazione del Lungolago cittadino ad Alida Valli, tra le più note interpreti del cinema italiano, star internazionale che ha trascorso sul ramo comasco alcuni anni della sua vita. Quella avanzata dall’esponente di FdI Lorenzo Cantaluppi non è stata una proposta casuale ma la richiesta di un omaggio all’attrice nel ventennale della sua scomparsa, un modo per ricordare non solo un’attrice che ha amato questo angolo di Italia ma che ha scritto la storia del cinema di questo Paese. Si tratta della seconda richiesta che viene rigettata, la prima è stata rifiutata nell’anno del quindicesimo anniversario della scomparsa ed era stata presentata da un altro esponente di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Sergio De Santis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il no del sindaco ad Alida Valli: polemica a Como nel ventennale della scomparsa

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