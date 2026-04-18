Como cambia lo scenario | tregua e poi rischio temporale orari e previsioni

A Como si prospettano cambiamenti nel clima: dopo giorni di temperature quasi estive, l’anticiclone subtropicale sta lasciando spazio a nuove condizioni meteorologiche. La tregua di breve durata potrebbe essere seguita da rischi temporali, con variazioni nelle previsioni e negli orari di possibile peggioramento. Gli esperti segnalano che il clima stabile sta per terminare, e si attendono nuovi fenomeni nel breve termine.

L’anticiclone subtropicale ha ormai le ore contate e con lui anche il clima quasi estivo che ha caratterizzato questi giorni. Il cambiamento, come riporta l'esperto Carlo Migliore su 3Bmeteo, è alle porte: già da domenica, ma soprattutto da lunedì, correnti più fredde in arrivo dal Nord Europa.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Maltempo, una breve tregua ma poi tornano i temporali: le previsioniLa Campania risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che apporta frequenti fasi di tempo anche perturbato. Vento forte ma anche pioggia e poi una tregua, le previsioni per i prossimi giorniUna perturbazione di origine atlantica lambirà la Sicilia martedì, determinando un po’ di instabilità fino al mattino sul Messinese, con piogge e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Iran, Giorgetti: Riapertura Hormuz cambia scenario, non significa che situazione risolta; Voto in Ungheria, cosa cambia per l'Europa? I quattro scenari; Campotosto, il lago che cambia volto: 155 cm di neve e poi il silenzio della primavera; Once Human: Lista Tier Devianti - Migliori per Combattimento e Base. Como, cambia lo scenario: tregua e poi rischio temporale, orari e previsioniUltime ore di clima quasi estivo: domenica ancora variabile, poi da martedì piogge diffuse e temperature in calo anche su Como ... quicomo.it Le ultime in cassa nerazzurra sulla situazione degli infortunati Recupereranno per il Como facebook Le ultime tre vittorie contro Roma, Como e Cagliari hanno lanciato l’Inter verso il 21° Scudetto della sua storia. Al Napoli, a -12 e con una partita in meno rispetto ai nerazzurri, serve un’impresa per rimontare la squadra di Chivu. E Allegri non ha perso l’occasio x.com