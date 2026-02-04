Maltempo una breve tregua ma poi tornano i temporali | le previsioni

Questa mattina in Campania il cielo si è aperto per un po’, portando un po’ di sollievo dopo giorni di pioggia. Ma le nuvole non si sono fermate: nel pomeriggio sono tornati i temporali, con pioggia intensa e raffiche di vento. Le previsioni indicano che questa situazione potrebbe continuare ancora per qualche tempo, con condizioni meteo instabili causate dal passaggio di nuove perturbazioni atlantiche. La gente si prepara a ulteriori disagi, soprattutto nelle zone più colpite.

La Campania risente del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che apporta frequenti fasi di tempo anche perturbato. Una di queste perturbazioni sta interessando la regione in queste ore, portando piogge diffuse, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. A comunicarlo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Campania Temporali Maltempo, breve tregua da pioggia e temporali poi nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni. Le previsioni Le condizioni meteorologiche mostrano una breve pausa tra piogge e temporali, seguita da un nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni. Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di maltempo: le previsioni meteo Dopo una breve pausa di bel tempo, l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Cabina di regia maltempo, Schifani: «Lavoriamo per restituire casa agli sfollati di Niscemi e prospettive a chi ha subito danni dal ciclone Harry» Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e permettere ai territori colpiti dal ciclone - facebook.com facebook Breve pausa del maltempo a Porto Alabe... Sardegna.. Buongiorno mondo #Sardegna️ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.