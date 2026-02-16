Udc Damaso nuovo responsabile provinciale Comunicazione e ambiente

Antonio Damaso si unisce all’Udc di Agrigento, portando con sé esperienza nel settore della comunicazione e dell’ambiente. La sua decisione deriva dalla volontà di contribuire alla crescita del partito e sostenere le iniziative locali. Damaso assume il ruolo di responsabile provinciale, rafforzando il team guidato dal segretario regionale Decio Terrana.

Nuovo ingresso nell’Udc agrigentina. Antonio Damaso ufficializza la propria adesione al partito, rafforzando il progetto politico guidato dal segretario regionale Decio Terrana. Contestualmente, il coordinatore provinciale Fabio La Felice gli ha conferito l’incarico di responsabile provinciale per i settori Comunicazione e ambiente, ruolo strategico per il rilancio organizzativo e programmatico del partito sul territorio. “Sono orgoglioso della nomina ricevuta e della fiducia che mi è stata accordata, per cui ringrazio il coordinatore regionale Decio Terrana e il coordinatore provinciale Fabio La Felice – ha dichiarato Damaso – Ho scelto di aderire all’Udc perché credo in un progetto politico moderato, serio e radicato nei valori del popolarismo europeo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

