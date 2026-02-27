Nuovi impianti di illuminazione smart riqualificate sedici aree urbane a Messina

Oggi a Messina, il Sindaco Federico Basile e l’amministrazione comunale hanno inaugurato nuovi impianti di illuminazione pubblica smart nelle prime tre circoscrizioni della città. Sono state riqualificate sedici aree urbane con l’installazione di sistemi di illuminazione più moderni e tecnologici, in un intervento realizzato dal Comune in collaborazione con City Green Light. L’evento segna l’avvio di un progetto di miglioramento dell’illuminazione cittadina.

