Gli hub urbani occasione concreta per rilanciare il commercio di vicinato

La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato un nuovo bando da 14 milioni di euro per sviluppare gli hub urbani. L’obiettivo è aiutare i negozi di vicinato a riprendersi e rafforzarsi, creando punti di aggregazione e servizi di prossimità. Ora si attende la fase operativa, con progetti pronti a partire per dare nuova vita alle zone centrali delle città.

È stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta della Regione Emilia Romagna il nuovo bando da 14 milioni di euro che vuole favorire lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità. Sarà valido per il biennio 2026-2027 e rappresenta anche per Piacenza un passaggio decisivo dalla fase di costruzione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Emilia Romagna Hub Hub urbani e di prossimità, dalla Regione 14 milioni per rilanciare commercio e vitalità dei centri storici La Regione mette a disposizione 14 milioni di euro per riqualificare gli hub urbani e di prossimità. Hub urbani del commercio. Dalla Regione 14 milioni La Regione Emilia-Romagna investe 14 milioni di euro per rilanciare il commercio nei centri cittadini. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Emilia Romagna Hub Argomenti discussi: Primo incontro per gli hub urbani. Entro il 15 marzo le adesioni; Hub urbani, dalla Regione 560mila euro per rigenerare il centro storico e rafforzare il commercio; Hub urbani, ecco il bando della Regione: Reggio può intercettare fino a 560.0000 euro; Santarcangelo lancia l’hub urbano: al via la campagna di adesioni. Hub urbani a Bellaria, il 10 febbraio nuovi tavoli tecnici con gli operatoriProsegue il percorso avviato dall’Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina per il riconoscimento degli hub urbani. Una nuova tappa è in programma ... chiamamicitta.it Bando regionale per gli hub urbani. Mezzo milione di euro per Reggio: Opportunità di rilanciare il centroStanziate risorse per rigenerazione e commercio. Bondavalli: Il Comune aggiungerà un 30% di fondi propri ... msn.com Nuovi percorsi urbani alla scoperta dei Palazzi e delle opere che hanno e stanno ancora oggi segnando la storia della nostra città! Le nostre uscite sono sempre occasione per conoscere luoghi e incontrare persone capaci di raccontare.. grazie a coloro che h facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.