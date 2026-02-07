La docente Di Baldassarre della d' Annunzio nominata nel consiglio scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche

La professoressa Angela Di Baldassarre, docente di Anatomia Umana all’università “Gabriele d’Annunzio”, entra nel consiglio scientifico del Cnr. La sua nomina è stata ufficializzata, e ora farà parte del gruppo che coordina le ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche. La docente, che si occupa di invecchiamento e didattica, continuerà a lavorare anche all’ateneo di Chieti.

La professoressa Angela Di Baldassarre, docente ordinario di Anatomia Umana presso il dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio", nonché delegata del rettore alla didattica di ateneo, è stata nominata quale componente del consiglio.

