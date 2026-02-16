Elezioni Consiglio Nazionale Commercialisti Giordano | Ripartiamo dal territorio

Giordano ha annunciato che le prossime elezioni del Consiglio Nazionale dei Commercialisti si concentreranno sul rafforzamento del ruolo sul territorio. La sua proposta punta a coinvolgere professionisti che lavorano direttamente con i clienti e sono radicati nelle comunità locali. In vista delle votazioni, il candidato ha sottolineato l'importanza di un nuovo modello di governance, che metta al centro le esigenze pratiche degli studi e delle imprese. Tra le proposte, anche un maggiore sostegno alle piccole realtà professionali, spesso trascurate dalle priorità nazionali.

I pilastri del programma sono dignità costituzionale, servizi concreti, attenzione ai giovani, rigore nella gestione delle risorse Una nuova governance nazionale per porre alla guida dei commercialisti colleghi che vivono la Professione, che conoscono i problemi degli studi professionali e che non cercano carriere personali ma scelgono di mettersi al servizio di tutti. È su questa sfida che si sta costituendo la lista per le Elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili attorno a un nuovo progetto sostenuto da Mario Civetta, già presidente dell'ODCEC di Roma, Luca Asvisio, presidente uscente dell'ODCEC di Torino appoggiato con convinzione da Salvatore Giordano, past president dell'ODCEC di Salerno.