Ordine dei commercialisti Ecco il nuovo consiglio | Valore alla professione

È stato ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Pisa, eletto lo scorso gennaio. La nomina del presidente, avvenuta tramite designazione diretta, segna l’inizio di un nuovo mandato per la professione locale. Il gruppo si presenta con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei professionisti e affrontare le sfide del settore.

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pisa, eletto nella consultazione elettorale del 15 e 16 gennaio scorsi, che ha visto la designazione diretta del presidente, dottor Alessandro Lini. Durante la riunione di insediamento, il consiglio ha definito le cariche istituzionali interne: il dottor Gian Gastone Gualtierotti Morelli è stato nominato vicepresidente, la dottoressa Paola Dell'Antico è il nuovo segretario e la dottoressa Irene Bertelli assume l'incarico di tesoriere. Completano la squadra dei consiglieri: Roberta Vaselli, Carlotta Curini, Maurizio Roventini, Michele Gelli, Francesco Baicchi, Erika Bonechi e Mario De Luca.

Ordine Commercialisti Salerno, insediato il nuovo Consiglio: ecco i primi atti
Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno presieduto da Sergio...

Ordine dei Commercialisti di Salerno, si insedia il nuovo Consiglio
Si è insediato ufficialmente mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno...

