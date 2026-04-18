comicon pop wave dalla striscia

Al Comicon di quest’anno, si svolge una serie di iniziative intitolata “Pop Wave-Comicon for Palestine”, dedicata alla promozione della creatività del popolo palestinese. L’evento è organizzato dal festival internazionale di cultura pop, che ha deciso di includere questa serie di attività come parte del proprio programma. L’obiettivo è sostenere e mettere in luce le produzioni artistiche e culturali provenienti dalla regione.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Sarà come un festival nel festival: «Pop wave-Comicon for Palestine» è la serie di iniziative a sostegno della creatività del popolo palestinese organizzate dal «Comicon- International Pop culture», il festival di Napoli che giunge quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. Un programma che invia un segnale importante e traduce l’attenzione dell’organizzazione del Comicon all’energia creativa innata e resiliente, distintiva del popolo palestinese, da sempre fustigato dalla scellerata politica coloniale israeliana. Ci sarà...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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