Al Comicon di Napoli, è stato annunciato l’arrivo di John C. McGinley, noto per aver interpretato il Dr. Cox nella serie televisiva Scrubs. L’attore, famoso per il ruolo del medico cinico, sarà presente alla manifestazione. Recentemente, McGinley ha recitato accanto a Steve Carell nella serie di HBO intitolata Rooster. La sua presenza arricchirà il programma dell’evento dedicato al mondo dei fumetti e della televisione.

Arriva a COMICON Napoli John C. McGinley, il Dr. Cox della serie tv Scrubs. Storico interprete del cinico Dottor Perry Cox, è al fianco di Steve Carell nella nuova serie di successo HBO Rooster. Arriva a Comicon Napoli John C. McGinley, l’iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs. L’attore e produttore statunitense sarà ospite di COMICON sabato 2 maggio. Storico interprete del cinico Dottor Perry Cox, recentemente tornato a interpretare il ruolo nel revival di successo della serie su Disney+, è attualmente al fianco di Steve Carell nella nuova serie di successo HBO Rooster. In quarant’anni di carriera McGinley ha recitato nei pluripremiati Platoon e Wall Street di Oliver Stone e in film come Point Break, Impiegati.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Comicon Napoli: arriva John C. McGinley, iconico Dr. Cox della serie tv di culto Scrubs

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