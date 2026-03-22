Negli ultimi dieci anni gli acquisti online sono triplicati, ma molti italiani continuano a preferire visitare i negozi fisici. A Cesena e in altre città, le persone continuano a cercare di toccare e provare i prodotti prima di acquistarli, anche se il commercio digitale ha visto una crescita significativa. La scelta tra acquisti online e in negozio resta ancora molto presente nel comportamento dei consumatori italiani.

Vedere, toccare, provare un prodotto prima di comprarlo. Quando si tratta di shopping, gli italiani preferiscono recarsi in un negozio fisico. Dai risultati dell’indagine ‘The State of Shopping 2024’ condotta da ShopFully, per il 65% degli italiani il negozio fisico è il luogo prescelto per gli acquisti. Solo il 5% predilige gli acquisti online. Ma è innegabile che c’è un parte consistente di persone che comprano, guardano, osservano, ordinano e vendono, affidandosi spesso e volentieri ad un monitor. E il tempo dedicato alle piattaforme digitali diventa sempre più consistente nella quotidianità. Sì, il tempo: il nemico numero uno di questa società. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I love shopping online. Triplicati in dieci anni gli acquisti sul web. Affari anche a Cesena

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