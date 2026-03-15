Civitanova maiuscola con Bottolo e Nikolov! Trento crolla senza Lavia e Michieletto | 2-0 nei playoff scudetto

Civitanova ha vinto contro Trento con un punteggio di 3-0, nelle gare dei quarti di finale dei playoff scudetto. Bottolo e Nikolov hanno contribuito alla vittoria, mentre Trento ha affrontato la partita senza Lavia e Michieletto. La partita si è conclusa con i set 25-22, 25-14 e 25-20.

Civitanova ha sconfitto Trento con un perentorio 3-0 (25-22; 25-14; 25-20) nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile, issandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre supera il turno e si regala la semifinale contro la vincente di Verona-Milano). La Lube ha dettato legge di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum contro i Campioni d’Italia, fiaccati dall’infinita partita di Champions League giocata mercoledì sera (eliminazione nei playoff per opera del PGE Projekt Varsavia al golden set) e sempre più incerottati. Il palleggiatore Mattia Boninfante ha innescato gli schiacciatori Aleksandar Nikolov (19 punti) e Mattia Bottolo (13 punti, 2 muri, 2 ace), l’opposto Pablo Kukartsev (6 punti) ha sostituito Eric Loeppky nel cuore del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Civitanova maiuscola con Bottolo e Nikolov! Trento crolla senza Lavia e Michieletto: 2-0 nei playoff scudetto Articoli correlati Volley, Civitanova espugna Trento: Nikolov imperiale, scintille nei playoff scudetto. Verona in vantaggioSono incominciati i playoff scudetto di volley maschile, pomeriggio riservato a due gara-1 dei quarti di finale (serie al meglio delle cinque... Leggi anche: Superlega senza respiro: occhi su Verona–Civitanova, Trento senza Michieletto ospita Cuneo Contenuti utili per approfondire Civitanova maiuscola Lube, niente rimonta con Varsavia: ai quarti Civitanova trova lo ZawiercieAssente Loeppky la formazione obbligata per coach Medei che schiera Boninfante in palleggio, Kurkartsev schiacciatore opposto, Bottolo e Nikolov schiacciatori ricevitori, Gargiulo e D’Heer al centro, ... corriereadriatico.it Bottolo e Nikolov lanciano Civitanova. Milano fa festa con Reggers: Modena cede al 5° setNon bastano i quattro ex a Grottazzolina per riuscire nell’impresa di sconfiggere la Lube vincente anche stavolta nel derby che la conferma regina del volley marchigiano e mantiene l’imbattibilità del ... gazzetta.it