Volley Italia in emergenza | De Giorgi perde Recine dubbi su Michieletto I possibili volti nuovi

La nazionale italiana di volley maschile si prepara all’esordio della stagione il 10 giugno a Ottawa contro la Francia. Durante la preparazione, l’allenatore ha perso Recine per infortunio e ci sono dubbi sulla presenza di Michieletto. Si stanno valutando anche alcuni volti nuovi da inserire nel roster in vista delle prossime partite.

La Nazionale Italiana di volley maschile farà il proprio esordio ufficiale in questa annata agonistica il prossimo 10 giugno, quando scenderà in campo a Ottawa (Canada) per affrontare la Francia nella prima partita della Nations League). Gli azzurri cercheranno di raggiungere la Final Eight in programma a Ningbo (Cina) dal 29 luglio al 2 agosto, per scaldare i motori in vista degli Europei, che a settembre metteranno in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I tempi di recupero non sono stati rivelati per nessuno dei due martelli: Recine (protagonista di tante belle prestazioni con la casacca di Milano, 251 punti nella regular season di Superlega) difficilmente sarà disponibile per il CT Fefé De Giorgi, mentre si spera di avere al meglio il titolarissimo Michieletto, MVP dell'ultima rassegna iridata.