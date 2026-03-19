Il Napoli avrebbe mostrato interesse per Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, nel contesto di un possibile acquisto per la prossima stagione. La società azzurra starebbe valutando l’eventuale inserimento nel proprio organico del giocatore, che attualmente milita nel club emiliano. La trattativa, ancora in fase iniziale, coinvolge anche il Parma, che potrebbe considerare una cessione.

“ Seminare oggi per raccogliere domani ” direbbero i più eruditi: e così il Napoli avrebbe messo nel mirino Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Così come riporta “ Il Mattino ”, la direzione targata Aurelio De Laurentiis sta monitorando il gioiellino del Parma come possibile nuovo innesto in un possibile scambio con Lorenzo Lucca. L’ipotesi scambio con Lucca. L’affare potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Il club partenopeo valuta attentamente l’inserimento di Lucca nella trattiva. Il classe 2000, attualmente nella rosa del Nottingham, é destinato a rientrare dal prestito. Quanto si apprende da “ Il Mattino ”: “ se Lucca interessasse ai ducali, se ne potrebbe parlare tra qualche settimana ”, segno di una trattativa che potrebbe uscire presto dalla sua fase embrionale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, occhi su Mateo Pellegrino: possibile colpo con il Parma

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