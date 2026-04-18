Come sarà questo smart working obbligatorio e la stretta sui voli secondo il piano Ue per il lockdown energetico

Bruxelles si prepara a un possibile peggioramento della crisi energetica, considerando anche l’ipotesi di un aumento dei prezzi dell’energia che potrebbe influenzare bollette e inflazione. Nel frattempo, le misure europee prevedono uno smart working obbligatorio e restrizioni sui voli come parte di un piano volto a ridurre il consumo di energia. La riapertura del passaggio strategico nello stretto di Hormuz avviene in un clima di incertezze legate ai tempi di riapertura dei giacimenti di gas e petrolio.