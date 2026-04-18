Come sarà questo smart working obbligatorio e la stretta sui voli secondo il piano Ue per il lockdown energetico
Bruxelles si prepara a un possibile peggioramento della crisi energetica, considerando anche l’ipotesi di un aumento dei prezzi dell’energia che potrebbe influenzare bollette e inflazione. Nel frattempo, le misure europee prevedono uno smart working obbligatorio e restrizioni sui voli come parte di un piano volto a ridurre il consumo di energia. La riapertura del passaggio strategico nello stretto di Hormuz avviene in un clima di incertezze legate ai tempi di riapertura dei giacimenti di gas e petrolio.
Con lo stretto di Hormuz riaperto ma ancora circondato da forti incertezze (in primis i tempi di riapertura dei giacimenti di gas e petrolio del Golfo), a Bruxelles si lavora già allo scenario peggiore: quello di una nuova impennata dei prezzi dell’energia, con effetti su bollette, inflazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Lockdown energetico? Il piano in tre fasi: scuole, targhe alterne e smart working, cosa può fare il governo (anche sui condizionatori)"Per frenare l'aumento dell'inflazione legato al costo dei carburanti, Governo e Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a...
Leggi anche: Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Cosa può succedere
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Come sarà questo smart working obbligatorio (e la stretta sui voli) secondo il piano Ue per il lockdown energetico; Su iPhone 18 Pro, Apple rivoluziona la fotocamera, cosa aspettarsi; Welfare, parte il nuovo modello per il centro storico; Nella seconda metà del 2026 potrebbero arrivare tanti smartphone Android rossi: la colpa sarà di Apple.
Dalla Smart #2 alla BMW Serie 7: le novità del Salone di Pechino 2026 più attese in EuropaL'erede elettrica della Fortwo e la nuova ammiraglia di Monaco si affiancano ai modelli di BYD, Leapmotor, Omoda, GWM e Xpeng ... quattroruote.it
Ecco come sarà la nuova Smart ForTwo, che si chiamerà #2Smart Fortwo sta per tornare con il doppio dell'autonomia elettrica del predecessore: debutto il 24 aprile a Pechino, arrivo in Europa nel 2027. auto.everyeye.it
QUANDO CI SARÀ: https://shorturl.at/r9XRZ facebook
#Locatelli, ' #Juve per sempre sarà': ufficiale il rinnovo. #Comolli: "Questo accordo rappresenta..." x.com