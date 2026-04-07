Lockdown energetico? Il piano in tre fasi | scuole targhe alterne e smart working cosa può fare il governo anche sui condizionatori

Il governo sta valutando un piano in tre fasi per affrontare la crisi energetica, che include la chiusura delle scuole, l'adozione delle targhe alterne e lo smart working. Tra le misure si discute anche di limitare l'uso dei condizionatori e di adottare la didattica a distanza per ridurre il consumo di energia, in risposta all'aumento dei costi dei carburanti e dell'inflazione. La proposta mira a contenere i consumi energetici senza specificare le modalità di attuazione.

"Per frenare l'aumento dell'inflazione legato al costo dei carburanti, Governo e Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a distanza". Lo dice Marcello Pacifico, presidente di Anief, il sindacato degli insegnanti della scuola al seguito dell'ipotesi del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working per effetto della crisi energetica. "L'ipotesi della Dad da Maggio potrebbe sembrare una soluzione eccessiva, ma sarebbe consequenziale all'entrata in vigore di misure atte a risparmiare le risorse energetiche, dalla razionalizzazione di luce, gas, petrolio allo smart working per tutti i dipendenti pubblici" spiega Pacifico che porta ad esempio altre iniziative adottate in diversi altri paesi del mondo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Il governo verso il lockdown energetico a maggio: condizionatori, targhe alterne e smart working Italia a rischio lockdown energetico a maggio: limitazioni sui condizionatori, targhe alterne e smart workingGià la scorsa settimana Ryanair aveva indicato una data presunta: «Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire rifornimenti fino a... Temi più discussi: Lockdown energetico: dove potrebbero partire i razionamenti in Italia. Energia e crisi carburanti; Lockdown energetico e razionamenti: ecco il piano per spegnere tutto; Razionamenti di carburanti e tetto ai prezzi: cos’è il lockdown energetico e cosa può davvero fare l'Ue; Crisi gas e petrolio. Cos’è il lockdown energetico di cui si parla. Lockdown energetico in Italia? Il governo ci pensa, ecco cosa potrebbe accadereLa guerra in Iran sta portando il governo italiano a una serie di misure da adottare tra primavera ed estete. Le conseguenze della guerra in Iran stanno spingendo il governo a prendere delle misure ... notizie.it Italia verso il lockdown energetico: rischio stop già a maggioIl governo studia misure urgenti tra razionamenti, smart working e riduzione dei consumi per fronteggiare la crisi del gas se non dovesse arrivare una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz ... cosenzachannel.it Lockdown energetico, anche Crosetto fa l’allarmista: “Entro maggio molto potrebbe essere bloccato, crisi senza precedenti” x.com Salve a tutti, vi espongo un mio dubbio in caso di lockdown energetico e fotovoltaico. Dovessero iniziare come in altri paesi, con blackout programmati, non sarebbe un peccato staccare tutti i potenziali impianti che sosterrebbero con la sovrapproduzione anch - facebook.com facebook