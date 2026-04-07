Lockdown energetico si studia il piano | scuola e dad smart working targhe alterne Cosa può succedere

Il ministro della Difesa ha confermato che si stanno valutando diverse misure in caso di un possibile lockdown energetico, tra cui la didattica a distanza, lo smart working e l'adozione di targhe alterne. Ha aggiunto che si tratta di scenari che potrebbero verificarsi, anche se non in modo completo, e ha sottolineato che si stanno analizzando le opzioni più praticabili per affrontare eventuali emergenze legate alla crisi energetica.