Lockdown energetico si studia il piano | scuola e dad smart working targhe alterne Cosa può succedere
Il ministro della Difesa ha confermato che si stanno valutando diverse misure in caso di un possibile lockdown energetico, tra cui la didattica a distanza, lo smart working e l'adozione di targhe alterne. Ha aggiunto che si tratta di scenari che potrebbero verificarsi, anche se non in modo completo, e ha sottolineato che si stanno analizzando le opzioni più praticabili per affrontare eventuali emergenze legate alla crisi energetica.
«È ciò che si teme. Non tutto, ma molto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde con sincerità alla domanda del Corriere della Sera sul rischio di lockdown energetico e che si blocchino attività nel giro di un mese. Al momento un piano di attuazione non c'è, ma si tratta di ipotesi di misure straordinarie legate all’energia, con un possibile passaggio decisivo già nel mese di maggio. Se la situazione internazionale non dovesse migliorare rapidamente - in particolare per quanto riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz - anche l’Italia potrebbe trovarsi costretta ad adottare interventi restrittivi. L’esecutivo di Meloni, consapevole dell'autonomia energetica del Paese, sta valutando diversi scenari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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