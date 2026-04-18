La canzone “Come As You Are” dei Nirvana ha superato i due miliardi di stream su Spotify, confermando la sua popolarità nonostante la band non sia più attiva da molti anni. L’album “Nevermind”, pubblicato nel 1991, continua a mantenere un ruolo centrale nel panorama musicale, con questo brano che si aggiunge a “Smells Like Teen Spirit” come uno dei più ascoltati sulla piattaforma di streaming.

I Nirvana non esistono più da molto tempo, ma la loro musica continua a macinare record. Dopo Smells Like Teen Spirit, ora è Come As You Are -anch’essa tratta dall’album del 1991 Nevermind – ad aver ufficialmente superato i due miliardi di stream sulla piattaforma Spotify. All’epoca della sua pubblicazione, Kurt Cobain aveva rivelato come il brano parlasse «delle persone e di come ci si aspetta che si comportino». Quando la band iniziò a collaborare con il produttore Butch Vig per registrare il disco, aveva da poco firmato un contratto discografico con la Geffen Records. «Quando sono andato a lavorare a “Nevermind”, non avevo un’idea precisa di come sarebbe stato», ha spiegato Vig.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Come As You Are” dei Nirvana ha raggiunto i due miliardi di stream su Spotify

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