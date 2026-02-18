Spotify nessuno usa gli audiolibri su spotify

Spotify ha deciso di puntare sugli audiolibri, ma finora l'interesse degli utenti è basso. Nonostante le nuove iniziative, come uno studio di podcast a Hollywood e una proposta editoriale sui libri, pochi ascoltatori scelgono di ascoltare contenuti narrativi sulla piattaforma. Le settimane recenti hanno visto discussioni sui cambiamenti di prezzo e sulle strategie di diversificazione dell’azienda. Tuttavia, i numeri mostrano che gli audiolibri non attirano ancora il pubblico abituale di Spotify. La sfida resta quella di convincere gli utenti a optare anche per questa offerta.

nelle settimane recenti si è discusso degli orientamenti non musicali di spotify, tra aumenti di prezzo e iniziative come uno studio di podcast a hollywood e una proposta editoriale legata ai libri. l'aspetto principale rimane la musica, come evidenziano i dati raccolti tramite un sondaggio tra utenti. uso di spotify: musica prevalente rispetto a podcast e audiolibri. un sondaggio condotto su 3.936 partecipanti ha rivelato che 2.683 rispondenti utilizzano Spotify esclusivamente per la musica, pari a circa 68% del campione. la seconda categoria, con 917 voti, indica l'ascolto di podcast tramite l'app, ovvero poco meno di un quarto dell'elettorato.