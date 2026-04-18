Colpo Insigne in Serie A dubbi spazzati via | contratto già firmato

Recentemente si era parlato di un possibile ritorno di un calciatore di rilievo in Serie A, ma ora arriva la conferma che il suo contratto è stato firmato. L’atleta ha scelto di tornare alla squadra di origine, preferendola ad altre proposte provenienti dalla massima divisione italiana. La firma del contratto è stata completata, chiudendo così ogni discussione sul suo possibile trasferimento.

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