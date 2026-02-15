Contratto firmato è già dell’Inter | la conferma di Romano

Da calcionews24.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Romano annuncia che il contratto firmato rende ufficiale l’acquisto da parte dell’Inter, che ha deciso di agire subito sul mercato. La squadra nerazzurra punta a rinforzare il reparto difensivo e sta per ufficializzare un nuovo giocatore, destinato a sostituire Chivu. La volontà della società è chiara: rafforzare la rosa senza perdere tempo.

Carboni è pronto a lasciare il Genoa! La conferma di Romano: quale futuro per il trequartista dell’Inter?

Carboni potrebbe presto lasciare il Genoa, alimentando i rumors sul suo futuro.

