Contratto firmato è già dell’Inter | la conferma di Romano

Romano annuncia che il contratto firmato rende ufficiale l’acquisto da parte dell’Inter, che ha deciso di agire subito sul mercato. La squadra nerazzurra punta a rinforzare il reparto difensivo e sta per ufficializzare un nuovo giocatore, destinato a sostituire Chivu. La volontà della società è chiara: rafforzare la rosa senza perdere tempo.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell’intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Contratto firmato, è già dell’Inter: la conferma di Romano Carboni è pronto a lasciare il Genoa! La conferma di Romano: quale futuro per il trequartista dell’Inter? Carboni potrebbe presto lasciare il Genoa, alimentando i rumors sul suo futuro. Chi è Destiny Kosiso, il talento di 11 anni del Barcellona che ha già firmato un contratto con la Nike Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Regione, firmato il contratto per il personale: Stipendi ora allineati agli standard nazionali; Firmato il contratto per i dipendenti della Regione Siciliana; Firmato il contratto, aumenti in arrivo per i dipendenti regionali; Regione, firmato il contratto 2022-2024 per i dipendenti - AgrigentoNotizie. Firmato il contratto del comparto regionale, Schifani: Già al lavoro sul rinnovo 2025-2027Sono tre i rinnovi in ritardo recuperati in questi anni. Da approvare resta solo il triennio attualmente in corso per quel che riguarda il personale non dirigenziale. E la Regione adesso guarda già ... blogsicilia.it Firmato il contratto dei dipendenti regionali, ecco gli aumentiPALERMO – Firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione Siciliana. Lo annuncia il presidente Renato Schifani, sottolineando che si tratta del terzo accordo ... livesicilia.it Igor Tudor ha firmato il suo contratto con il Tottenham Dopo l’esonero di Thomas Frank, gli Spurs sono pronti ad accogliere l’ex allenatore della Juventus. Al momento il Tottenham è 16° in Premier League con 29 punti e agli ottavi di Champions League x.com Firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale #Busitalia. Un risultato importante che porta benefici economici concreti e apre il confronto sulla revisione normativa. Tra le novità: Incrementi di indennità Welfare straordinario di 490 euro Welfare strut facebook