UFFICIALE – Salta una panchina in Serie A | il sostituto ha già firmato

Il Torino ha deciso di sostituire l’allenatore, dopo una serie di risultati deludenti che hanno preoccupato i tifosi. La scelta deriva dall’esito delle ultime partite, che hanno evidenziato la necessità di un cambio in panchina. Il nuovo tecnico ha già firmato il contratto e si prepara a guidare la squadra nelle prossime sfide. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società in mattinata.

Baroni. Il Torino ha deciso di cambiare rotta per provare a invertire una stagione che ha preso una piega pericolosa. Fin dall'inizio del campionato la posizione di Marco Baroni non era mai stata del tutto solida agli occhi della piazza, nonostante una prima parte di stagione chiusa con un bottino di punti comunque discreto. Il crollo nel girone di ritorno, però, ha cambiato tutto: i granata sono scivolati al quindicesimo posto, con appena sei punti di margine sulla zona retrocessione e senza vittorie nell'ultimo mese. Un trend negativo che ha spinto la società a intervenire per evitare ulteriori complicazioni.