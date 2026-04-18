Colpo da film nel caveau della banca a Napoli | ricorda 7 uomini d’oro con Rossana Podestà e Philippe Leroy

Nella zona centrale di Napoli, si è verificato un tentativo di furto nel caveau di una banca, con modalità che richiamano le scene di un film del 1965. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni uomini hanno messo in atto un'operazione studiata nei dettagli, coinvolgendo strumenti e tecniche particolari. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini e verificare eventuali danni o perdite.

Un colpo da film. Tipo “Sette uomini d’oro”, del 1965, con Philippe Leroy e Rossana Podestà. Ed è caccia agli autori, forse cinque, della rapina messa a segno giovedì 16 aprile 2026 nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, nel quartiere Arenella. Un colpo che ha visto in azione almeno tre rapinatori, forse cinque, a volto coperto che hanno tenuto in ostaggio 25 persone tra clienti e dipendenti della filiale, poi fatti uscire senza conseguenze per nessuno se non una grande paura. Procedono a pieno regime le indagini dei Carabinieri con il coordinamento della Procura di Napoli, attivata subito fin dalle prime fasi della rapina nella giornata di ieri, anche con la presenza sul posto del procuratore Nicola Gratteri che ha assistito all’uscita degli ostaggi.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Colpo da film nel caveau della banca a Napoli: ricorda “7 uomini d’oro” con Rossana Podestà e Philippe Leroy Notizie correlate Napoli, colpo al caveau Credit Agricole: banda napoletana di 6-10 uomini tra fogne e stradaSei-dieci elementi partiti da una base a due chilometri, scavatori di fogne, rapinatori, scassinatori: la struttura è quella classica di una squadra... Rapina a Napoli, l'interno del caveau della banca dopo l'assaltoCentinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Inseguimento da film dopo il colpo nella sala slot: scattano due arresti; Colpo da film a Napoli, assalto in banca con 25 ostaggi e fuga nelle fogne con il bottino; Un colpo studiato nei dettagli: le ipotesi sulla rapina a Napoli. Colpo da film a Napoli, assalto in banca con 25 ostaggi e fuga nelle fogne con il bottinoColpo in banca con ostaggi nel cuore del Vomero e fuga da film attraverso le fogne. È accaduto ieri a Napoli, dove un commando composto da almeno cinque ... gds.it Napoli, colpo in banca da film: ladri mascherati da attori fuggono dalle fogneRapina alla Crédit Agricole. In tre bloccano i clienti: altri tre entrano da un buco nel caveau. Svaligiate quaranta cassette di sicurezza. Blitz mirato, ... napoli.repubblica.it : Un colpo da film. Ma è successo davvero. In pieno giorno, nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, un gruppo di rapinatori ha messo a segno un assalto studi - facebook.com facebook Tare sta lavorando da mesi al colpo Gila e ora una svolta è arrivata: come raccolto, è molto vicino l'accordo totale. Mancano giusto ancora i passaggi formali. Allo stato attuale, Gila ha dato la sua parola al Milan, c'è già un accordo di massima a livello contrattu x.com