Nel pomeriggio del 16 aprile, presso il casello autostradale di Boara Pisani a Padova, è stato sequestrato un ingente carico di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno trovato cocaina e hashish per un valore di circa 700.000 euro. L’operazione ha portato al fermo di alcune persone coinvolte, e il carico è stato sottoposto a sequestro.

Un massiccio carico di stupefacenti è stato intercettato nel pomeriggio del 16 aprile presso il casello autostradale di Boara Pisani, a Padova. La Squadra Mobile ha fermato un’auto occupata da un uomo di 36 anni, di nazionalità marocchina, e dalla sua compagna di 37 anni, cittadina romena, scoprendo dieci chili di cocaina occultati tra il vano motore e l’interno dell’abitacolo. Dall’autostrada al sequestro a Cavarzere. Le verifiche condotte dagli agenti hanno portato le indagini fino all’abitazione della coppia situata a Cavarzere, in provincia di Venezia. All’interno dell’appartamento, la perquisizione ha rivelato ulteriori quantità di droga: oltre un chilogrammo di hashish, insieme a materiale destinato al confezionamento e a un bilancino di precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo da 700mila euro: cocaina e hashish sequestrati a Padova

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