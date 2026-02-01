Tentano di far saltare il bancomat ma falliscono il colpo | è caccia ai banditi

Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni ladri hanno tentato di far saltare un bancomat a Castelnuovo Cilento. L’obiettivo era rubare il denaro, ma il colpo è fallito. Ora la polizia cerca i responsabili.

Assalto nella notte tra venerdì e sabato a Castelnuovo Cilento, dove ignoti hanno tentato di far esplodere un bancomat senza riuscire a portare via il denaro. Il colpo è avvenuto nelle ore notturne e ha svegliato i residenti della zona, allarmati da un forte boato. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un ordigno artigianale per far saltare lo sportello automatico. L’esplosione ha provocato danni alla struttura, ma non ha consentito l’accesso alla cassetta contenente il denaro. A quel punto la banda è stata costretta a fuggire a mani vuote, facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Castelnuovo Cilento

Una banda di ladri ha tentato di rubare il bancomat di una banca usando un’auto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Surbo, assalto bancomat: fallisce ancora il colpo banda della marmotta

Ultime notizie su Castelnuovo Cilento

Argomenti discussi: Tentano la spaccata con una bomba alle Poste di Aci San Filippo, ma arrivano i Carabinieri: fuga nella notte; Frode sull’olio extravergine: maxi operazione tra Agrigento e Messina - Pagina 5 di 5; Recensione Highguard: il gioco maledetto è davvero il disastro che tutti temevano? L’abbiamo provato e la verità è un'altra; Candelora 2026: quando è, il significato e cosa dice la tradizione.

Cagnano Varano (FG), fallito assalto al bancomat della CredemNella notte un gruppo di malviventi ha cercato di far saltare il bancomat della filiale Credem di Cagnano Varano, nel Foggiano, piazzando una carica esplosiva all’interno dell’erogatore automatico. Il ... trmtv.it

Fanno saltare il bancomat con la carica di esplosivo il colpo però non riesceNotte di paura tra martedì e mercoledì a Bornasco, dove ignoti hanno tentato di far saltare lo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo con l’uso di materiale esplosivo. L’allarme è ... laprovinciapavese.gelocal.it

Tentano di far saltare un bancomat a Tito Scalo, ma l’arrivo dei Carabinieri manda a monte il piano. Ladri in fuga senza bottino - facebook.com facebook

Risposta civile, democratica e ferma. Arrestarli e condannarli tutti per tentato omicidio, identificare e mettere sotto osservazione costante i famigliari, i luoghi, le case. Togliere potestà sui figli. Far saltare in aria quel che resta dei locali di Askatasuna. Farlo ades x.com