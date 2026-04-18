Colpito da un boma al circolo vela uomo elitrasportato d’urgenza

Oggi alle 14.45, un uomo è rimasto ferito all’interno del Circolo Vela Torbole a causa di un colpo ricevuto da un boma. L’incidente si è verificato durante un’attività nel circolo e sul posto sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in elicottero. La dinamica esatta dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Erano le 14.45 quando un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un boma all’interno del Circolo Vela Torbole. L’incidente, avvenuto in pochi attimi durante le attività in acqua, ha fatto scattare un intervento immediato dei soccorsi.L’incidenteSecondo le prime informazioni, la persona.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colpito da Ictus a Ravello: anziano elitrasportato al Ruggi Trasporto d'urgenza in elicottero militare da Ischia a Pozzuoli per un uomo colpito da un maloreL'equipaggio è decollato per dirigersi verso l'isola campana dove ha imbarcato sia l'uomo che un medico e un infermiere per l'assistenza durante il...