Colpito da Ictus a Ravello | anziano elitrasportato al Ruggi

Un uomo di 78 anni ha avuto un ictus a Ravello, motivo per cui è stato trasportato d’urgenza con un elicottero all’ospedale di Salerno. La chiamata di emergenza è arrivata dal campo sportivo di Scala, dove l’anziano si trovava al momento dell’attacco. Un’ambulanza ha portato l’uomo sul posto, ma la gravità della situazione ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La squadra di soccorso ha deciso di usare il velivolo per garantire un trasporto rapido e sicuro.

Tensione, nel pomeriggio di oggi, a Ravello. Un anziano, infatti, è stato colpito da un ictus ed è stato necessario il trasporto con l'elisoccorso, dal campo sportivo di Scala fino all'ospedale "Ruggi" di Salerno. Nonostante la chiusura della strada a Vietri sul Mare (per la frana ndr), dunque, la tempestività dei soccorsi con il velivolo è risultata provvidenziale. Fiato sospeso per le condizioni del malcapitato.