Trasporto d' urgenza in elicottero militare da Ischia a Pozzuoli per un uomo colpito da un malore

Un uomo in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Ischia a Pozzuoli con un elicottero militare. L’elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare ha recuperato il paziente sull’isola e lo ha portato subito in ospedale. L’intervento è stato rapido e senza complicazioni, salvando probabilmente una vita.

L'equipaggio è decollato per dirigersi verso l'isola campana dove ha imbarcato sia l'uomo che un medico e un infermiere per l'assistenza durante il volo verso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Giunti presso la struttura ospedaliera, il paziente è stato sbarcato ed affidato alle cure del personale sanitario dell'ospedale.

