Colpisce al volto un avversario con una gomitata poi calcia a terra la bandierina | squalificato per tre giornate

Durante una partita del campionato under 18 regionale tra il Pordenone Fc e il Fiume Veneto Bannia, si è verificato un episodio di violenza. Un giocatore ha colpito un avversario al volto con una gomitata e successivamente ha calciato a terra una bandierina. Per questo comportamento, è stato squalificato per tre giornate. L’incidente si aggiunge ad altri episodi di violenza registrati nei campi della regione.

Un altro fatto violento all'interno dei campi di calcio del Friuli Venezia Giulia. L'ultimo caso è avvenuto nel corso di una partita valida per il campionato under 18 regionale dove a sfidarsi erano le squadre del Pordenone Fc e del Fiume Veneto Bannia. La sfida è finita con il punteggio di 1-1.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti: arrestato a Padova Calciatore di 16 anni colpito al volto mentre è a terra per infortunio: maxi squalifica all'avversarioUn grave episodio di violenza nel calcio giovanile ha scosso il Molise e il casertano durante una partita del campionato regionale Under 17 della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lancia bottiglie per strada in Oltretorrente, colpisce al volto con un coccio uno che cerca di calmarlo: denunciato e espulso un 44enne; ? Pugno in faccia a una ragazza (per una sigaretta elettronica). Poi tre ore di caccia all'uomo; Colpisce con una testata al volto e manda un uomo in ospedale; Vuole entrare a scuola per vedere un'amica: collaboratore scolastico di 63 anni aggredito con un pugno in pieno volto. Juan Musso colpisce Fermin Lopez con un calcio in faccia durante Atletico Madrid-BarcellonaMusso colpisce Fermin Lopez con un calcio in faccia nel primo tempo di Atletico Madrid-Barcellona: il portiere non riesce a evitare l'impatto con il suo ... fanpage.it Napoli, Camorra: 44enne colpito al volto con un'arma da taglio. Due arresti nel clan Picca-Di MartinoUna violenta aggressione ai danni di un 44enne si è verificata in provincia di Caserta. La vittima è stata colpita al volto con un'arma da taglio, riportando una ... ilmattino.it La crisi delle ditte di trasporto merci colpisce anche il Molise. #IoSeguoTgr Tgr Rai facebook Nastri gialli e chioschi sventrati: il maltempo colpisce il cuore di Castel Sant’Angelo ift.tt/HonM67q x.com