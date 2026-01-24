Calciatore di 16 anni colpito al volto mentre è a terra per infortunio | maxi squalifica all' avversario

Durante una partita del campionato regionale Under 17 della FIGC Molise, un calciatore di 16 anni è stato colpito al volto mentre era a terra per un infortunio. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel calcio giovanile. L’avversario coinvolto ha ricevuto una maxi squalifica, evidenziando l’importanza di tutelare i giovani atleti e promuovere un ambiente sportivo rispettoso.

Un grave episodio di violenza nel calcio giovanile ha scosso il Molise e il casertano durante una partita del campionato regionale Under 17 della FIGC Molise. Domenica 18 gennaio, allo stadio Pasqualino Leonardo di Pietramelara, il match tra Aurora Alto Casertano e Adriatica Campomarino è stato.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Entrata killer in Brasile: avversario colpito al volto e rissa sfiorata Leggi anche: Calciatore picchia arbitro: arriva la maxi squalifica Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Dalle origini a Sydney ai gol da record: ecco Arena; Antonio Arena, chi è il giovanissimo bomber lanciato da Gasp! In gol a 16 anni; Chi è Antonio Arena, l'attaccante di 16 anni in goal all'esordio con la maglia della Roma; Calcio giovanile, aggiornamento Tecnico per lo Staff della Sporting Lamezia al Coerver® Totti Meeting 2026. Calciatore under 16 muore dopo uno scontro in campo: colpito da arresto cardiacoTragedia a Pordenone: un ragazzo di 15 anni è morto mentre giocava a calcio nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre. Secondo le ricostruzioni, il giovane si è accasciato sul campo colpito da ... fanpage.it Chi è Antonio Arena, l'attaccante di 16 anni in goal all'esordio con la maglia della RomaTutto quello che c'è da sapere sul giovanissimo attaccante classe 2009 che ha segnato dopo due minuti dal suo debutto ufficiale con la Roma. msn.com Addio a Nazzareno Canuti, l'ex calciatore di Inter (con cui vinse lo scudetto) e Milan aveva 70 anni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.