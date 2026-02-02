Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti | arrestato a Padova

A Padova, un uomo di 35 anni ha aggredito una donna con calci e pugni al volto. La vittima è stata soccorsa da un passante, mentre lui è fuggito. La polizia lo ha trovato poco dopo e lo ha arrestato. Durante l’intervento, il 35enne ha ferito anche tre agenti.

A Padova un 35enne ha picchiato una donna con calci e pugni. Soccorsa da un passante, l'uomo è fuggito ma subito rintracciato e arrestato.

