Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti | arrestato a Padova
A Padova, un uomo di 35 anni ha aggredito una donna con calci e pugni al volto. La vittima è stata soccorsa da un passante, mentre lui è fuggito. La polizia lo ha trovato poco dopo e lo ha arrestato. Durante l’intervento, il 35enne ha ferito anche tre agenti.
A Padova un 35enne ha picchiato una donna con calci e pugni. Soccorsa da un passante, l’uomo è fuggito ma subito rintracciato e arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Un uomo irregolare ha aggredito una donna a pugni in volto, poi ha ferito tre agenti intervenuti.
Prende a calci e pugni in viso una donna, poi ferisce tre poliziotti che tentano di bloccarlo
Un uomo ha scatenato il caos alla stazione di Padova.
Picchia una donna in stazione aggredisce i poliziotti, arrestatoPrende a calci e pugni una donna alla stazione ferroviaria di Padova e poi aggredisce gli agenti, ferendone tre di essi, che con difficoltà bloccano e arrestato un 35enne senegalese, già noto alle for ... ansa.it
Benevento, spintona e aggredisce poliziotto: arrestataVenerdì mattina, i poliziotti hanno arrestato una 35enne nigeriana, risultata irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, con l'accusa di resistenza, violenza e ... ilmattino.it
FORMIA | Donna aggredisce la Polizia in stazione, Daspo urbano per un anno - facebook.com facebook
