La morte di Alex Pretti a Minneapolis | almeno 10 colpi di pistola il video choc girato in strada

La morte di Alex Pretti a Minneapolis ha suscitato numerose riflessioni e discussioni. Le immagini diffuse sui social mostrano dettagli importanti sulla vicenda, tra cui l’uso di almeno dieci colpi di pistola e la presenza di un cellulare in mano al momento della sparatoria. Questi elementi contrastano con alcune ricostruzioni ufficiali e sollevano interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle responsabilità coinvolte.

Le riprese video della sparatoria condivise sui social e analizzati da media americani smentiscono la ricostruzione fornita dall’amministrazione Trump: Alex Pretti aveva in mano un cellulare, la pistola rimossa dalla tasca prima di essere ucciso dai federali a Minneapolis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La morte di Alex Pretti a Minneapolis: il video choc girato in stradaLa morte di Alex Pretti a Minneapolis ha attirato l’attenzione dei media, grazie anche a un video che mostra i momenti della sparatoria.

Alex Pretti, l’infermiere di Minneapolis ucciso dall’ICE per aver difeso una donna. «La pistola? Aveva il porto d’armi» – I videoAlex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell’ICE durante un intervento.

la morte di alexMinneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione TrumpOmicidi, proteste di massa e accuse incrociate: le operazioni dell’Ice in Minnesota scatenano il caos negli Stati Uniti ... affaritaliani.it

la morte di alexMorte di Alex Pretti, cosa è successo: il cellulare in mano e i 10 colpi sparati contro l'infermiere: anatomia di una fine, istante per istanteL’analisi dei filmati sull’uccisione dell’infermiere a Minneapolis sembra smentire la versione data dal Dipartimento della Sicurezza interna ... corriere.it

