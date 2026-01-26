La morte di Alex Pretti a Minneapolis | almeno 10 colpi di pistola il video choc girato in strada

La morte di Alex Pretti a Minneapolis ha suscitato numerose riflessioni e discussioni. Le immagini diffuse sui social mostrano dettagli importanti sulla vicenda, tra cui l’uso di almeno dieci colpi di pistola e la presenza di un cellulare in mano al momento della sparatoria. Questi elementi contrastano con alcune ricostruzioni ufficiali e sollevano interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle responsabilità coinvolte.

Le riprese video della sparatoria condivise sui social e analizzati da media americani smentiscono la ricostruzione fornita dall'amministrazione Trump: Alex Pretti aveva in mano un cellulare, la pistola rimossa dalla tasca prima di essere ucciso dai federali a Minneapolis.

La morte di Alex Pretti a Minneapolis: il video choc girato in strada
La morte di Alex Pretti a Minneapolis ha attirato l'attenzione dei media, grazie anche a un video che mostra i momenti della sparatoria.

Alex Pretti, l'infermiere di Minneapolis ucciso dall'ICE per aver difeso una donna. «La pistola? Aveva il porto d'armi»
Alex Pretti, infermiere di 37 anni di Minneapolis, è stato ucciso sabato mattina da un agente dell'ICE durante un intervento.

Minneapolis, in migliaia alla veglia per piangere la morte di Alex Pretti

Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis

Minneapolis, Aveva una pistola, era un criminale: Trump difende l'Ice per la morte di Alex Pretti ma i video mettono in dubbio la versione ufficiale

L'Ice uccide un uomo: Era armato. Media analizzano i video: Pretti aveva in mano il cellulare - Media: Il governo Trump ha tagliato i fondi per le body camera su agenti Ice.

Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione Trump
Omicidi, proteste di massa e accuse incrociate: le operazioni dell'Ice in Minnesota scatenano il caos negli Stati Uniti

Morte di Alex Pretti, cosa è successo: il cellulare in mano e i 10 colpi sparati contro l'infermiere: anatomia di una fine, istante per istante
L'analisi dei filmati sull'uccisione dell'infermiere a Minneapolis sembra smentire la versione data dal Dipartimento della Sicurezza interna

In meno di un mese, l'operazione Metro Surge voluta da Trump ha causato la morte di due trentenni nati e cresciuti negli Stati Uniti: Renee Nicole Good e Alex Jeffrey Pretti

Video mostrano Alex Pretti disarmato prima della morte. Il Dipartimento Sicurezza Nazionale accusa l'infermiere, ma la CNN smentisce

