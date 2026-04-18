Cologno Monzese | consigliera comunale indagata per spaccio di hashish

A Cologno Monzese, un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia ha coinvolto una consigliera comunale nel corso di un’inchiesta sullo spaccio di hashish. La vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati della politica locale, senza che siano state ancora rese note le accuse specifiche o eventuali provvedimenti. La notizia ha suscitato reazioni nella cittadinanza e tra gli altri rappresentanti del consiglio comunale.

L’inchiesta Hydra della DDA ha colpito il cuore dell’amministrazione di Cologno Monzese, portando l’attenzione sulla consigliera comunale Rosalia Brasacchio. La donna, che siede nell’assemblea cittadina grazie al sostegno della lista civica Avanti con Rocchi sindaco, è finita sotto la lente dei magistrati con l’accusa di aver collaborato alle attività di spaccio di hashish insieme al compagno e ad altri soggetti già noti alle forze dell’ordine. Le indagini condotte dalla Procura Distrettuale Antimafia hanno delineato un quadro complesso che vede coinvolti diversi attori legati a contesti criminali di rilievo. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni investigative, l’avvocata Brasacchio avrebbe avuto un ruolo nella gestione di flussi di stupefacenti diretti verso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cologno Monzese: consigliera comunale indagata per spaccio di hashish Notizie correlate Inchiesta Hydra, Rosalia Brasacchio indagata per spaccio. Chi è la consigliera comunale di Cologno Monzese, incastrata dal pentito Gioacchino AmicoCologno Monzese (Milano), 17 aprile 2026 – Rosalia Brasacchio, avvocata monzese di 48 anni e consigliera comunale di Cologno Monzese con la lista... Processo Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata per spaccio con aggravante mafiosaBrasacchio, avvocata e consigliera nel Comune di Cologno Monzese (Milano) risulta indagata dalla Dda di Milano con l'accusa di spaccio con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cologno non è in mano alle mafie; Inchiesta Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata dalla Dda per droga con aggravante mafiosa; Cologno Monzese, la consigliera Lia Brasacchio indagata: Custodiva la droga dei clan. È la compagna del boss Giancarlo Vestiti; Indagata per spaccio la consigliera comunale che convive col boss di Camorra. Cologno Monzese, la consigliera Lia Brasacchio indagata: «Custodiva la droga dei clan». È la compagna del boss Giancarlo VestitiLe rivelazioni del neo pentito Gioacchino Amico. Rosalia «Lia» Brasacchio, 46 anni, avvocata, è consigliere comunale in una lista civica di minoranza a sostegno dell’ex sindaco di centrodestra Angelo ... milano.corriere.it Inchiesta Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata dalla Dda per droga con aggravante mafiosaLa donna, 48enne avvocata monzese, è anche la compagna di Giancarlo Vestiti. Quest’ultimo è ritenuto uno degli emissari di punta del clan camorristico Senese, coinvolto nell’indagine sulle alleanze ma ... ilgiorno.it Ricuciture a Cologno Monzese, segnali da Roma: il ritorno di Letta, l’highlander della politica Tra i corridoi della politica locale e i palazzi romani, si muovono fili sottili di trattativa e segnali che, se letti con attenzione, raccontano molto più di quanto appaia. A C facebook Letta, il potere e le ricuciture a Cologno Monzese: il ritorno dell’highlander della politica x.com