Palermo cena di beneficenza per un pulmino | studenti chef supportano anziani e bambini in difficoltà

Domani sera a Palermo, studenti chef organizzano una cena di beneficenza al centro commerciale Forum. L’evento, chiamato “Cuore a tavola”, punta a raccogliere fondi per aiutare anziani e bambini in difficoltà. L’appuntamento è alle 20, e tutti sono invitati a partecipare per sostenere questa causa.

Una cena di solidarietà, intitolata "Cuore a tavola", si terrà domani sera al centro commerciale Forum di Palermo, a partire dalle ore 20. L'evento, curato dagli studenti di Ted Formazione, mira a raccogliere fondi per l'acquisto di un pulmino destinato all'associazione "Cuore che vede Odv", supportando progetti a favore di bambini e anziani in difficoltà. Palermo si prepara a un'iniziativa che unisce gusto e generosità. Gli aspiranti chef di Ted Formazione metteranno a disposizione il loro talento culinario per una serata speciale, trasformando la passione per la cucina in un gesto concreto di sostegno sociale.

