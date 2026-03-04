Centenario della morte di Ermanno Stradelli | un anno di celebrazioni

Quest’anno si ricordano i cento anni dalla morte di Ermanno Stradelli, esploratore, fotografo, cartografo ed etnografo nato a Borgo Val di Taro e deceduto nel 1926 in Brasile. Durante la sua vita, si dedicò alla documentazione delle popolazioni indigene dell’Amazzonia e alla loro difesa. Le celebrazioni si susseguono in diverse località italiane e brasiliane, coinvolgendo mostre e incontri pubblici.

Oggi la presentazione al ParmaUniverCity Info Point, con interventi del Prorettore dell’Università di Parma Simone Baglioni, del Sindaco del Comune di Borgo Val di Taro Marco Moglia, del Consigliere regionale Matteo Daffadà, Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, e del Presidente dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno Francesco Mariani. Presenti anche Martina Fortunati, Assessora alla Cultura del Comune di Borgo Val di Taro, lo studioso Corrado Truffelli, che ha a lungo lavorato sulla figura di Ermanno Stradelli, il Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma Massimo Magnani, i docenti e le docenti Unipr Martina Giuffrè e Sabrina Tosi Cambini, Andrea Ragusa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it IV Centenario della Dedicazione della Basilica di San Pietro: celebrazioni, percorsi spirituali e innovazione digitaleIl cuore dell’anno giubilare dedicato al Centenario culminerà il 18 novembre, con la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Leggi anche: Centenario di Latina, per le celebrazioni si partirà dai borghi Contenuti utili per approfondire Centenario della. Temi più discussi: Celebrazioni per l'ottocentenario della morte di San Francesco; La Chiesa di Bergamo celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco; San Francesco, eventi nell’ottavo centenario della morte; Ottavo Centenario della morte di San Francesco. Nostra intervista a Gianfranco Costa. Comune di Fabriano propone istituzione Comitato Nazionale per il VI Centenario della morte Gentile da FabrianoIl Comune di Fabriano propone l’istituzione del Comitato Nazionale per il VI Centenario della morte di Gentile da Fabriano. La ... radiogold.tv Primo incontro in Comune per le celebrazioni del centenario della morte di Carlo Del PreteSi è stabilita la fondazione di un comitato scientifico, che presenterà la documentazione per le iniziative del 2028 ... luccaindiretta.it Nel centenario della morte, Antonio Carioti dedica al giornalista, editore e filosofo antifascista un ciclo di Lezioni del Corriere. L'apprendistato dell'intellettuale dal liceo al confronto con Gramsci facebook Le celebrazioni in Piemonte per il centenario della morte di Piero #Gobetti @Quirinale @Alberto_Cirio regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com