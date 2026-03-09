Cassino operazione sicurezza per la Notte Bianca | controlli a tappeto dei Carabinieri

Nel fine settimana, Cassino ha visto un massiccio intervento dei Carabinieri in occasione della

La capillare e discreta presenza dei Carabinieri ha garantito una solida cornice di sicurezza per l'intera durata dell'evento che è durato fino alla notte Nel fine settimana, in concomitanza con il grande afflusso di pubblico per l'evento "Sbaracco & Notte Bianca", la città di Cassino è stata blindata da un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione è stata predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, in attuazione delle direttive sull'intensificazione preventiva nei maggiori centri urbani concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per garantire lo svolgimento pacifico della manifestazione e la tranquillità di residenti ed esercenti commerciali, la Compagnia Carabinieri di Cassino ha messo in campo una vera e propria task force. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

Sicurezza a Cassino, controlli a tappeto in 12 attività commercialiIl bilancio dell'operazione interforze è di 7 sanzioni al Codice della Strada, 4 illeciti amministrativi e una segnalazione per droga Una stretta...

Sicurezza, scatta l’operazione “Alto impatto”: controlli a tappeto e sanzioniBRINDISI - Non si ferma l’offensiva delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la legalità nella provincia brindisina.