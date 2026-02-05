Colleferro Progetto Incontro con l’autore Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti L’Equazione Perfetta al Teatro Vittorio Veneto

Venerdì sera al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro gli studenti hanno preso d’assalto la presentazione del libro di Stefano Conti, “L’Equazione Perfetta”. L’evento, molto atteso, ha visto un grande entusiasmo tra i giovani, che hanno ascoltato con attenzione e partecipato attivamente. La sala era piena e l’atmosfera era vivace, con i ragazzi che hanno posto domande e mostrato di apprezzare molto l’iniziativa.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Venerdì 30 Gennaio al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è tenuto l’evento, ormai consolidato, a conclusione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Progetto “Incontro con l’autore”. Grande entusiasmo degli studenti per la presentazione del libro di Stefano Conti “L’Equazione Perfetta” al Teatro Vittorio Veneto Approfondimenti su Stefano Conti Colleferro. Al Teatro “Vittorio Veneto” grande partecipazione ed emozione all’incontro degli studenti dell’I.I.S. Di Via Gramsci con Filomena Di Gennaro Il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ha ospitato un incontro tra studenti dell’I. Colleferro. Giovedì 29 Gennaio grande evento culturale alla Biblioteca Morandi con Stefano Conti. Presentazione del suo libro “Seguimi se vuoi” Giovedì 29 gennaio, presso la Biblioteca Morandi a Colleferro, si terrà la presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Stefano Conti Argomenti discussi: IL BENE È UNA SCELTA. INSIEME CON WILLY, TRA MEMORIA, CUCINA E COMUNITÀ; Colleferro. Presentata a Palazzo Morandi la pubblicazione cross-mediale Colleferro - Guida alla Città; Inquinamento nella Valle del Sacco, poche adesioni al progetto Indaco: salta lo studio con le donne in gravidanza; Colleferro, l’Ensemble Butterfly cresce e cerca nuove voci femminili. Lions Amaranto Livorno domenica renderanno visita al ColleferroIn questa ultima domenica del mese di gennaio, per la prima volta in senso assoluto, si troveranno di fronte Colleferro e Lions Amaranto Livorno. Il confronto in questione, valido per la nona ed ultim ... livornopress.it Don Stefano Conti, missionario a Mazabuka, racconta il suo ministero tra giovani e bisognosi: «Una sfida non da poco». E sulla Dilexi te di Papa Leone: «Impariamo l’umiltà» facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.