Cole Palmer ha dichiarato di non voler lasciare il Chelsea, nonostante l'interesse mostrato dal Manchester United. La notizia è stata resa nota recentemente, con il giocatore che ha confermato di rimanere nella squadra attuale. La trattativa tra le parti non sembra aver portato a un accordo di trasferimento, anche se il club rivale aveva manifestato interesse. La situazione rimane da seguire, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito.

2026-04-18 00:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Cole Palmer ha minimizzato le speculazioni sul suo futuro, insistendo sul fatto che è impegnato con il Chelsea nonostante le notizie lo colleghino con un trasferimento al Manchester United. Il 23enne, arrivato al Chelsea dal Manchester City nel 2023, è stato oggetto di discorsi di trasferimento nelle ultime settimane, con suggerimenti che il suo calo di forma potrebbe portare a un ritorno nel nord-ovest. Ma Palmer ha respinto tali affermazioni e ha affermato di non avere intenzione di lasciare Stamford Bridge. “Tutti parlano e basta”, ha detto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cole Palmer afferma di non avere “intenzione di trasferirsi dal Chelsea” nonostante l’interesse del Manchester United

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