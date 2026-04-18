Cole Palmer afferma di non avere intenzione di trasferirsi dal Chelsea nonostante l’interesse del Manchester United
Cole Palmer ha dichiarato di non voler lasciare il Chelsea, nonostante l'interesse mostrato dal Manchester United. La notizia è stata resa nota recentemente, con il giocatore che ha confermato di rimanere nella squadra attuale. La trattativa tra le parti non sembra aver portato a un accordo di trasferimento, anche se il club rivale aveva manifestato interesse. La situazione rimane da seguire, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito.
2026-04-18 00:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Cole Palmer ha minimizzato le speculazioni sul suo futuro, insistendo sul fatto che è impegnato con il Chelsea nonostante le notizie lo colleghino con un trasferimento al Manchester United. Il 23enne, arrivato al Chelsea dal Manchester City nel 2023, è stato oggetto di discorsi di trasferimento nelle ultime settimane, con suggerimenti che il suo calo di forma potrebbe portare a un ritorno nel nord-ovest. Ma Palmer ha respinto tali affermazioni e ha affermato di non avere intenzione di lasciare Stamford Bridge. “Tutti parlano e basta”, ha detto.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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