Chelsea-Burnley sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Cole Palmer è il nome giusto

Con una retrocessione ormai quasi inevitabile, -9 dalla salvezza a dodici giornate dalla fine, il Burnley ha dato l’addio anche alla FA Cup perdendo 2-1 in casa contro il Mansfield, mentre il Chelsea, nonostante le rotazioni, grazie alla profondità della rosa di cui dispone Liam Rosenior, è riuscito a qualificarsi agevolmente battendo 4-0 l’Hull City.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Chelsea-Burnley (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Burnley ha subito una pesante sconfitta casalinga contro il Mansfield, perdendo 2-1, e il rischio di retrocedere si fa sempre più concreto con nove punti di svantaggio dalla salvezza a dodici turni dalla fine.

Burnley-West Ham (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiQuesta settimana si gioca il match tra Burnley e West Ham, due squadre in piena lotta per la salvezza.

Chelsea – Burnley: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingChelsea - Burnley, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Pronostico Chelsea-Burnley: assalto al quarto postoChelsea-Burnley è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

