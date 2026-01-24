Il Manchester United punta sull’ambizioso trasferimento di Cole Palmer

Il Manchester United sta valutando un possibile trasferimento di Cole Palmer dal Chelsea. La società britannica sembra interessata a rafforzare la propria rosa con l’acquisto di questa giovane promessa, considerata un’opportunità strategica per il futuro. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il club mostra determinazione nel perseguire questo obiettivo, mantenendo alta l’attenzione sulle evoluzioni di mercato.

Breaking: Cole Palmer è stato accostato al Manchester United (foto di Warren LittleGetty Images) Secondo quanto riferito, il Manchester United si sta preparando a fare di tutto per il trasferimento della stella del Chelsea Cole Palmer poiché intuisce un’opportunità per concludere questo ambizioso accordo. Il futuro del nazionale inglese è diventato oggetto di alcune speculazioni di recente, e sembra che i legami con il Man Utd non si stiano estinguendo. L’ultima di Fichajes è che i Red Devils potrebbero fare un’enorme offerta per Palmer, il cui prezzo probabilmente sarà di almeno 120 milioni di sterline.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Chelsea punta al trasferimento di Jude Bellingham per sostituire Cole PalmerIl Chelsea valuta il trasferimento di Jude Bellingham come possibile sostituto di Cole Palmer.

Leggi anche: Il Manchester United punta al trasferimento di Semenyo per sostituire Dorgu

