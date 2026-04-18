Col travestimento facciamo emergere la nostra parte più reale l' arte delle drag queen La Fay e La Fede Vera VIDEO

Durante la terza edizione del festival “Travest3”, in corso dall’17 al 19 aprile all’Hangar Teatri, sono state presenti due drag queen chiamate La Fay e La Fede Vera. Queste performance sono state interpretate da Michele Faes e Federico Carfagno. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti che hanno utilizzato il travestimento per esprimere aspetti della propria identità.