Chi era Bruno Gagliano in arte Kastadiva | la Drag Queen trovata morta a Roma e mito del Muccassassina

Bruno Gagliano, conosciuto come Kastadiva, era una rinomata drag queen e figura di spicco della scena romana, in particolare al Muccassassina. Nato ad Alcamo, in Sicilia, ha lasciato un segno importante nel panorama dell'intrattenimento notturno. La sua scomparsa, avvenuta a Roma, ha suscitato grande attenzione, sottolineando il ruolo di Kastadiva come icona e rappresentante della cultura LGBTQ+ in Italia.

Bruno Gagliano, nato ad Alcamo in Sicilia, era una delle drag queen di punta della serata Muccassassina di Roma. È stato trovato morto lo scorso sabato 24 gennaio. Kasta Diva Queen, confermata la causa della morte: cosa è successo a Bruno Gagliano. La scomparsa di Bruno Gagliano, noto come Kasta Diva Queen, ha suscitato grande dolore nella comunità romana. Addio a Kasta Diva, l'arte drag italiana piange la morte di Bruno Gagliano. Per anni ha calcato i palchi di Roma, Milano, Padova e della sua Sicilia, intrattenendo e ballando in serate e locali come Muccassassina, Alpheus, Gay Village, Alibi, Micca Club, Magazzini Generali. Alcamo piange KastaDiva. Addio a Bruno Gagliano, artista e simbolo di libertà. Alcamo perde una delle sue voci più libere e luminose. Bruno Gagliano, storico performer drag conosciuto da tutti come KastaDiva, si è spento a soli 40 anni. Dalle luci del palcoscenico al tragico epilogo al Colle Salario: la comunità si stringe attorno alla memoria di Bruno Gagliano, in arte KastaDiva.

