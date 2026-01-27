Polemica sulla raccolta fondi per Bruno Gagliano la drag queen Kastadiva morta a Roma | la risposta della famiglia

In un contesto di polemiche sulla raccolta fondi per Bruno Gagliano, noto come Kastadiva, si evidenziano tensioni tra l’azienda funebre Taffo e la famiglia. La questione riguarda le modalità di gestione dei fondi e il rispetto delle esigenze legate al trasferimento della salma. Questo episodio mette in luce aspetti delicati legati alle testimonianze di solidarietà e alle responsabilità delle parti coinvolte.

L'azienda funebre Taffo ha accusato la famiglia di Bruno Gagliano, in arte Kastadiva, di voler lucrare sulla raccolta fondi per il trasferimento della salma. La risposta della sorella: "Non conoscevo la piattaforma".

