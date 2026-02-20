Maltrattamenti in famiglia | madre e figlio chiusi a chiave per paura uomo allontanato e sottoposto a braccialetto elettronico

Un uomo di 55 anni ha subito l’allontanamento dalla casa familiare e un ordine di divieto di avvicinamento alla ex moglie e al figlio, dopo averli minacciati e tenuti sotto stretta sorveglianza. La madre e il figlio si sono nascosti e hanno chiuso a chiave le porte di casa per paura di ulteriori violenze. Le autorità hanno deciso di intervenire subito, installando il braccialetto elettronico e imponendo restrizioni rigorose. La famiglia si trova ora sotto stretta sorveglianza.

Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini della Squadra Mobile in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale dorico ANCONA- Un uomo di 55 anni è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex moglie e al figlio, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di mille metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dagli uomini della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale dorico.