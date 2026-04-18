Cobolli-Zverev | highlights Monaco 32 vincenti per Flavio

Durante l’ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha vinto in due set contro Alexander Zverev, con un punteggio di 6-3, 6-3, in poco più di un’ora. Nel corso del match, Cobolli ha realizzato 32 vincenti, dimostrando solidità e precisione nel gioco. La partita si è conclusa con la vittoria del giovane tennista italiano, che ha ottenuto il successo nel torneo tedesco.

Gli highlights della vittoria in due set (doppio 6-3 in poco più di un’ora) di Flavio Cobolli contro Alexander Zvererv all’Atp 500 di Monaco di Baviera. Per l’azzurro, che da lunedì sarà numero 12 del ranking Atp, è (finora) la più grande vittoria in carriera, frutto di 32 vincenti. A fine partita è scoppiato in lacrime e a dedicato la vittoria a Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto il giorno prima.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli-Zverev: highlights Monaco, 32 vincenti per Flavio Notizie correlate Cobolli-Dedura, Atp Monaco highlights. Che punto di Flavio!Flavio Cobolli batte Diego Dedura durante il 2° turno del torneo Atp di Monaco di Baviera. Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora attende ZverevFlavio Cobolli continua la sua corsa sulla terra rossa di Monaco di Baviera e conquista per la prima volta in carriera la semifinale del “BMW Open by... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cobolli-Kopriva : highlights Atp Monaco 2026; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla; Cobolli liquida Kopriva in due set e vola in semifinale a Monaco; Cobolli in semifinale a Monaco: sfiderà Zverev. Musetti fuori a Barcellona. Cobolli-Zverev: highlights Atp Monaco. VIDEOFlavio Cobolli in finale all’ATP 500 di Monaco grazie alla vittoria su Alexander Zverev con un doppio 6-3 in poco più di un’ora. Il romano domina con un tennis aggressivo e di altissimo livello, ... sport.sky.it LIVE Cobolli-Zverev 6-3, 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola in finale dopo una partita perfettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Zverev. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it #Cobolli, impresa e shock: batte #Zverev, poi la dedica in lacrime: "Questa vittoria è solo per te" x.com Una vittoria dal peso speciale per Flavio Cobolli, che a Monaco di Baviera ha superato Alexander Zverev conquistando la prima affermazione in carriera contro un Top 5. Ma dietro al successo, c’è una storia carica di emozione e dolore. Il tennista azzurro ha g facebook