Nel torneo di Monaco di Baviera, un giocatore ha sconfitto per la prima volta il numero tre del mondo, Alexander Zverev, con un punteggio di 6-3 in entrambi i set, avanzando così in finale. Dopo la vittoria, il tennista ha dedicato il successo a un giovane, visibilmente emozionato, con una frase pronunciata tra lacrime. La partita si è svolta sulla terra rossa del suo paese natale, davanti a un pubblico di appassionati.

Un doppio 6-3 per battere per la prima volta Alexander Zverev, numero 3 del mondo, a Monaco di Baviera – a casa sua – in semifinale. Un super Flavio Cobolli vola in finale nell’Atp 500 in Germania e vince una partita tra le più belle della sua carriera. Il tennista romano ha giocato un match perfetto, di livello altissimo dall’inizio alla fine contro colui che lo scorso anno ha vinto qui a Monaco per la terza volta in carriera. Da lunedì sarà numero 12 del mondo: è il suo best ranking in carriera. Cobolli avrà 2.600 punti, ma in caso di vittoria domani salirebbe a 2.770 punti. La top 10 dista attualmente meno di 1.000 pt. Un solo momento di difficoltà per Cobolli: sul 5-2 al secondo set, quando ha servito per il match e ha concesso il break a Zverev.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cobolli fa l’impresa: batte Zverev e vola in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al giovane Mattia: “In ogni punto che giocherò, ti penserò”

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